بدء التحقيق مع ربة منزل لاتهامها بالنصب على المواطنين بالمراغة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج التحقيق مع ربة منزل تقيم بدائرة مركز شرطة المراغة شمالى محافظة سوهاج عقب إتهامهما بأعمال النصب والاحتيال على سيدة وزوج شقيقتها والاستيلاء منهما على مبالغ مالية قدرت بحوالى 400 ألف جنيه بقصد توظيفها فى تجارة الغلال مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.



كان اللواء مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى بسوهاج مفاده قيام ربة منزل بأعمال النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق بدائرة مركز المراغة شمالى المحافظة.



وتبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد فرع سوهاج بورود محضرا محررا بمعرفة الإدارة مفاده بتقدم جهاد م ا ب 25 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز وزوج شقيقتها كريم ح ع ز 33 سنة عامل أجرى – ويقيم المنوفية بتضررهما من المدعوة شيرين ا ق ح 40 سنة ربة منزل – وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهما والحصول منهما على مبالغ مالية بلغت جملتها " 400.000" أربعمائة ألف جنيه لتوظيفها فـى مجال تجارة الغلال مقابل أرباح شهرية إلا أنها لم تفى بوعدها أو رد تلك المبالغ.



تم ضبط المشكو فى حقها وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة على النحو الوارد بالتحريات وشكوى المبلغين وتعهدت برد المبلغ المالى تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.