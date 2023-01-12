انهيار منزل من طابقين بقنا وإصابة ربة منزل

قنا صابر سعيد

أصيبت ربة منزل، اليوم الخميس، فى انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن فى منطقة نجع سعيد التابعة للحميدات بمدينة قنا.



تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة ربة منزل فى حادث انهيار منزل مكون من طابقين بمنطقة نجع سعيد في الحميدات بمدينة قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية تحت إشراف العميد هانى الأتربى، مدير الحماية المدنية بقنا، ولم يسفر الانهيار عن وفيات.





وتبين أن انهيار المنزل أسفر عن إصابة كوثر.س، 55 عاما، كدمات متفرقة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.





تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولى التحقيقات ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.