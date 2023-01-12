انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية لتسيير الحركة

الإسكندرية أسماء على بدر

تسببت مياه الأمطار التى شهدتها الإسكندرية لمدة 5 ساعات متواصلة فى ارتفاع منسوب مياه الأمطار فى شوارع المحافظة وإعاقة حركة السيارات والمرور منذ الصباح الباكر، كما انتشرت سيارات تابعة للصرف الصحى فى اماكن البلاغات بوجود تجمعات لمياه الأمطار لكسح مياه الأمطار وفتح حركة المرور .



ورفعت محافظة الإسكندرية حاله الطوارىء بالمحافظة ج واستنفار كافة الأجهزة التنفيذية فى كافة الأحياء لكسح مياه الأمطار واستعدادا لموجة أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة .



وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الامتحانات اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون ) بنطاق المحافظة على أن يتم أداء المواد الامتحانية من جداول امتحانات اليوم في موعد لاحق .



وأصدر المحافظ تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية اليوم الخميس 12 من يناير .



ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات ، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا المديريات المختلفة ويأتي ذلك حفاظا على سلامة المواطنين وفى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

