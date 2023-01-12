وذكر المكتب الإعلامي للمالكى -في بيان، اليوم /الخميس/- أن المالكي استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدى والوفد النيابى المرافق له، مؤكدا أن التواصل المستمر بين مسؤولي العراق والأردن، سيسهم في ترسيخ العلاقات وفتح آفاق للتعاون بين البلدين.



وأشار المالكي، إلى أن العراق لديه إمكانيات تؤهله للنهوض والبناء في ظل تشكيل حكومة جديدة تحظى بدعم كل القوى السياسية، معربا عن أمله في أن يعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، العراق من خلال تعميق علاقاته مع دول الجوار.



بدوره، قدم رئيس مجلس النواب الأردني، التهنئة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمناسبة تشكيل الحكومة، مشيدا في الوقت نفسه، بمواقف المالكي، لتعزيز العلاقات بين العراق والأردن.