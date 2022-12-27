اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 07:01 ص
أكرم القصاص
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نورى المالكى: المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الأمنية

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 06:00 ص
نورى المالكى: المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الأمنية رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي
أ ش أ

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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، الإثنين أن المرحلة الراهنة تتطلب الارتقاء بعمل المنظومة الأمنية وتنشيط العمل الاستخباري، وتوفير الحماية لجميع المواطنين واحترام مبادئ حقوق الإنسان.


جاء ذلك خلال لقائه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري؛ لبحث مستجدات الأوضاع الأمنية ودور أجهزة وتشكيلات وزارة الداخلية في تعزيز الاستقرار بالبلاد.


واستعرض الجانبان - وفقا لما أودرته وكالة الأنباء العراقية (واع) - خطط الوزارة للارتقاء بعملها وجهوزية قواتها لحفظ أمن المواطنين في عموم محافظات العراق.


العراق

نورى المالكي

ائتلاف دولة القانون العراقي

الأمن فى العراق



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