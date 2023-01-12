وقال بيسكوف، عندما سئل عما إذا كان مثل هذا الاجتماع مدرج في جدول الرئيس الروسي: "حتى الآن - غير مدرج"، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

يُذكر أن جروسي أعلن في وقت سابق أنه سيتوجه إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، وأنه يرغب بعد ذلك في زيارة روسيا.

يُشار إلى أن آخر مرة التقى فيها بوتين وجروسي كانت في أكتوبر في مدينة سان بطرسبرج الروسية.

ووصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية العلاقات مع الرئيس الروسي بأنها "ذات أهمية بالغة" بالنظر إلى ضمان سلامة منشآت الطاقة النووية، بما في ذلك محطة زابوروجيا للطاقة النووية.