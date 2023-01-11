اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكرملين يحمل الغرب وقوانين أوكرانيا مسئولية تصاعد الأوضاع فى كييف

الأربعاء، 11 يناير 2023 12:53 م
الكرملين يحمل الغرب وقوانين أوكرانيا مسئولية تصاعد الأوضاع فى كييف دميتري بيسكوف
أ.ش.أ

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حمل المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قوانين كييف مسؤولية عرقلة المفاوضات لحل الأزمة الراهنة بالطرق الدبلوماسية مع أوكرانيا، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده لإجراء أي محادثات بشأن الأوضاع في كييف.

وقال بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد آفاق لمفاوضات سلام مع أوكرانيا، إذ أن القانون في كييف يحظر إجراء حوار مع روسيا، كما أن الغرب لا يسمح لكييف بإبداء المرونة".

وأكد استعداد روسيا لحل المشكلات من خلال المفاوضات ولكن قوانين أوكرانيا تحظر على رئيس أوكرانيا إجراء أي اتصالات أو حوار مع موسكو، كما أن المعطيات توضح أن الغربيين لا يميلون إلى السماح لكييف بأي مرونة في هذا الشأن، لذلك يمكن القول إنه لا توجد حاليا أي احتمالات لعقد مفاوضات مع كييف".

وكان بيسكوف قد قال الثلاثاء أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة أصبحا بحكم الأمر الواقع طرفا غير مباشر في الصراع في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

 


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