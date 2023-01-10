مصرع 11 شخصا وإجلاء 2200 أخرين من منازلهم جراء عواصف تجتاح الفلبين

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أعلنت سلطات الفلبين، اليوم الثلاثاء، مصرع 11 شخصا جراء العواصف التي اجتاحت أنحاء البلاد الأسبوع الماضي.



وذكرت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية أن العواصف تسببت أيضا، منذ الثالث من يناير الجاري، في إجلاء 2200 شخص من منازلهم، بالإضافة إلى جرف المنازل وقطع الطرق وإغراق المحاصيل.



كما حذرت السلطات من استمرار الفيضانات وعدم انحسار المياه واحتمال ارتفاع عدد المشردين من منازلهم.



يشار إلى أن الفلبين مصنفة من أكثر الدول عرضة لتأثيرات تغير المناخ، وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة العالم.

وكانت قد حذرت السلطات الفلبينية، من هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات وانهيارات أرضية فى مناطق واسعة بالبلاد خلال الأسبوع الجارى بسبب منخفض جوى.

وذكرت شبكة "إيه بى إس-سى بى إن" الفلبينية أن السلطات رصدت منخفضا جويا يقترب من جنوب شرق البلاد صباح اليوم، ومن المتوقع أن يتحول إلى عاصفة خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.. مشيرة إلى أنه ليس من المتوقع أن تتأثر الأنحاء الشمالية بالمخاطر الناجمة عن المنخفض الجوى.

وضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر الأحد الماضى، مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلو متراً جنوب بلدية باغانجا الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 143 كيلو متراً.