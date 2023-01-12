السيطرة على حريق نشب بسطح منزل فى مركز قفط بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في سطح منزل بأحد نجوع مركز قفط جنوب محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا إخطارًا يفيد السيطرة على حريق نشب في منزل من 3 طوابق بأحد نجوع مركز قفط جنوب محافظة قنا، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء تحت إشراف مدير الحماية المدنية بقنا وتمت السيطرة على الحريق.

وأسفر الحريق عن إصابة حجاج . د، 41 عاما، كما لم يسفر عن خسائر فى الأرواح، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج. تم تحرير محضر بالواقعة، والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة ونقل المصاب إلى مستشفى قفط.