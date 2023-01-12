اليوم السابع
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إخماد حريق بمزرعة بقلين ونفوق عدد من الكتاكيت

الخميس، 12 يناير 2023 08:02 م
إخماد حريق بمزرعة بقلين ونفوق عدد من الكتاكيت
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق شب في مزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة للوحدة المحلية بحصة الغنيمى، بمركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ.

 

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، إشارة بنشوب حريق بمزرعة دواجن بعزبة الشيخ التابعة للوحدة المحلية بحصة الغنيمى، وتم توجيه سيارتين إخماد حريق تابعتين للحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الذى شب بالمزرعة.

 

ونتج عن الحريق نفوق عدد من الكتاكيت، وتم التعامل مع الحريق، وإنقاذ بقية الكتاكيت بالمزرعة، ولم يتبين حتى الآن سبب الحريق، ويرجح أن يكون بسبب ماس كهربائي.

 


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