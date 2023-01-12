السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل دون إصابات فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق نشب بأحد المنازل بقرية السلحدار بالعدوة شمال المنيا دون حدوث إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة العدوة، تتضمن نشوب حريق بالطابق الثالث بمنزل محمد رشدى عبد الجواد، بقرية السلحدار التابعة للوحدة المحلية ببنى عامر، بمركز العدوة أقصى شمال غربى محافظة المنيا.

بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تم إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة، وتبين نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائى، دون إصابات، حيث أفادت التحريات الأولية أن المنزل مكون من 3 طوابق، ومقام من الطوب الأحمر على مساحة 125 متر مربع، وتسبب الحريق فى انهيار سقف غرفة الطابق الثالث وسقوطها على سقف الطابق الثانى، مما أدى لانهيار حائط.

تم عمل كردون أمنى وفصل المرافق، وإزالة الحائط المنهار لكونه يمثل خطورة على المنازل المجاورة، كما تم إخلاء المنزل من السكان ونقلهم للإقامة لدى أقاربهم حفاظا على حياتهم، وتم إخطار لجنة المنشات الآيلة للسقوط لإعداد تقرير بحالة المنزل والمنازل الملاصقة، لحماية قاطنيها، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.