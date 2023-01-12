السجن 6 سنوات لسائق سيارة أجرة قتل آخر بقطعة حديد فى مشاجرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل رجب فودة، والمستشار معتز نور الدين حسن، والمستشار إبراهيم حسيني فايد، وسكرتير المحكمة محمد عثمان، بالسجن 6 سنوات للمتهم " ع.ك.م" سائق مما أسند آلية وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأداة المضبوطه وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ، لاتهامه بقتل المجني عليه " ع.ا ال" .

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20116 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بمشاجرة بين المتهم والمجني عليه بدائرة القسم.



كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان أنه علي اثر نشوب مشاجرة بين المتهم " ع.ك.م" سائق، وبين المجني علية " ع.أ.ال" سائق توكتوك، وذلك لاصطدام التوكتوك الخاص بالمجني علية بالسيارة الأجرة قيادة المتهم وتطورت تلك المشاجرة ،مما تسبب في حدوث إصابة المتهم سائق السيارة الأجرة، وآثار حفيظته فأحضر عصا حديدية من السيارة وتعدي بها علي المجني عليه بضربة بمنطقة الرأس ومناطق متفرقة من جسده ما أحدث وفاته.

وتبين من أقوال شهود الواقعة، أن علي اثر مشادة بين المتهم والمجني عليه تطورت بالأيدي والأرجل وتجمع عدد من المارة لمحاولة فض الشجار بينهم اللي أن المتهم احضر عصا حديدية وتعدي بعدد 3 ضربات علي المتهم استقرت إحداهم بالرأس وتسببت في وفاته وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي من تشريح جثمان المجني عليه إصابته بجروح رضية بمقدمة الرأس والحاجب الأيمن ويمين الجبهة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.