مقتل شاب خلال مشاجرة مع آخرين بحفل زفاف بشبرا الخيمة والنيابة تصرح بالدفن

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب عشريني مصرعه، إثر مشاجرة مع آخرين خلال عرس إحدى جيرانه بشبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة، والتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باستقبال المستشفى المدعو "محمود ا"، 20 عامًا، إثر إصابته بطعن نافذ بالصدر أودى بحياته فور وصوله المستشفى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وآخرين خلال عرس جيران المجني عليه ومحاولته منعهم بالرقص باستخدام الأسلحة البيضاء، فطعنوه بمطواة أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ومن ناحيتهم، أكد أصدقاء وجيران المجنى عليه، أن الراحل وحيد ومعروف بالشهامة والجدعنة بين أهالي المنطقة، وأن سبب الواقعة تشاجر طفل مع آخرين خلال العرس، فاستنجد بالمجني عليه لمناصرته، وبالفعل تدخل محمود للدفاع عنه، وعندما وجد أن هؤلاء الذين تشاجروا معه مجموعة أطفال يحملون أسلحة بيضاء أخرجهم من العرس.

وأوضحوا، أن المتهمين اتفقوا مع آخرين على التشاجر مع محمود وطعنه بالصدر طعنة أودت بحياته، منوها بأن محمود، محبوب بين الجميع مطالبًا بالقصاص العادل من الجناة.