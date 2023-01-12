السجن المشدد 10 سنوات لشخصين خطفا صاحب شركة دعاية بالإسكندرية 

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش ، وسكرتير المحكمة أحمد السيد ، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من " ع.ج.ع" و " ي.م.س" مما أسند إليهما والمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وذلك في اتهامهما بخطف المجني عليه " م.ع.م" والتعدي عليه .

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 961 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة برج العرب ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه بالتحاليل والتعدي عليه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب ، بأنه حال تواجد المجني عليه " م.ع.م." صاحب مؤسسة دعاية واعلان بمحل عمله، حضر إليه المتهمين م " ع.ج.ع" و " ي.م.س" ، واصطحبوه رفقتهم باحدي السيارات موهمين إياه بالتوجه لمنطقة ابو يوسف لتركيب لافته علي أحدي المحلات ، وبعد تحركهم بالسيارة اشهروا في وجه سلاح ناري مسدس وسلاح أبيض مطوة مهددين إياه، وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه الي محل سكن أحد المتهمين، وتقيده من الأيدي والارجل ، وتعدوا عليه بالضرب مستخدمين السلاح الأبيض المطوة مما ادي الي إصابته

وتبين من تقرير الطب الشرعي بمستشفي برج العرب الجديدة أنه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليه ،تبين إصابته بسحجات وكدمات متعددة بالوجه والجبهة والشفة السفلية للفم وجرح قطعي بباطن اليد اليمني ، ودلت التحريات النهائية الي صحة ارتكاب المتهمين الواقعة بتحريض من أحد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .