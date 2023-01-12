السجن المؤبد لمقاول هارب من إعدام و7سنوات لحيازته بندقية آلية بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من حازم عبد الفتاح الشناوى المستشار محمد إبراهيم وسكرتير المحكمة السيد الوزيرى، بالسجن المؤبد للمتهم "ف.ع.ب" وتغريمه 20 ألف جنيه، ومصادرة السلاح النارى والذخائر المضبوطة بحوزته، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة سلاح نارى وذخائر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14282 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية ثان ، يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته سلاح نارى وذخائر بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان وصول أحد ضباط القسم إلى مكان تواجد المتهم "ف.ع.ب" مقاول وبالكشف جنائيا عليه، تبين أنه مطلوب فى عدة أحكام جنائية، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده، وتمكنت القوة من ضبطه حال استقلاله سيارة وبتفتيش السيارة محل الواقعة، تبين وجود حيازته سلاح نارى بندقية آليه تحوي علي خزينة بداخلها طلقات نارية، كما تم العثور على خزينة أخرى لذات السلاح تحوى، وبمواجهته أقر بكونه المعني بالأحكام، وأنه هارب من تنفيذها كما أقر بحيازة السلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن نفسه والسيارة لتسهيل هروبه من الملاحقة الأمنية.

وثبت من الاطلاع على شهادة واقع الجدول بقسم الأدلة الجنائية، أن المتهم مطلوب على ذمة القضية رقم 3034 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيد ضد المتهم تهمة القتل والمقضى فيها غيابيا بإجماع الآراء بالإعدام، وكذلك القضية رقم 4148 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة ضد المتهم بالسجن المؤبد، لاتهامه بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض وناري ، والقضية رقم 3079 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة برج العرب، والمقيد فيها حكم ضد المتهم بالسجن غيابيا المشدد 7 سنوات، لاتهامه بالسرقة بالإكراه وحيازة سلاح أبيض وناري .

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.