السجن 5 سنوات لـ 4 متهمين تسببوا فى عاهة مستديمة لموظف بالإسكندرية 

الإسكندرية -أحمد الزغبي

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار عبد العظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر ، بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا للمتهم " أ.ف.ض" و" ا.خ.ع" وغيابيا لكل من " م.خ.ع" و " م.ع.م" ، مما أسند إليهما والزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية الي المحكمة المختصة وذلك ، لاتهامهم بالتسبب في عاهة مستديمة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 12067 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول، يفيد ببلاغ يفيد قيام المتهمين، بالتعدي علي المجني عليه بالضرب التسبب في عاهة مستديمة لها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل أول، أنه علي اثر خلاف بين نجل المجني عليه " ع.م.ع" موظف بشركة أدوية وبين كل من " أ.ف.ض" و" ا.خ.ع" و" م.خ.ع" و " م.ع.م" ، قاموا بالتربص له حال سيره بالطريق العام وانهالوا عليه بالضرب مستخدمين اسلحه بيضاء قاصدين الانتقام منه، مما تسبب عن ذلك التعدي في تخلف جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي اصابه متوسطه بالاعصاب الحسية العصب الزندي الأيسر مما تعد مستديمة تقدر نسبة العجز الثاني عنها 3% ، وكذا إعاقة لكل من الخنصر والبنصر الأيسر بنسبة تقدر 3% واعاقة جزئية بالسبابة الايمن وتقدر نسبتها 1% ، وكذلك اعاقة جزئية بالمرفق الأيمن بنسبه تقدر 3% ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين .