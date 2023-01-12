"التعليم" محذرة طلاب الثانوى العام من حيازة الموبايل: الغش يلغى الامتحان

كتب محمود طه حسين

أعلنت بعض الإدارات التعليمية عن توقيع إقرار من قبل أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى العام بمناسبة استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق الأسبوع المقبل.

وشددت الإدارات على أن الإقرار يتضمن حظر إحضار الطالب للتليفون المحمول واستعماله داخل المدرسة بأى شكل من الأشكال كما يحضر الطالب إلى مقر اللجنة بالمدرسة قبل بدء موعد الامتحان بنصف ساعة على الأقل.

وحدد الإقرار حالات إلغاء امتحان الطالب كالتالى:

- لجوء الطالب للغش بأى صورة من صوره سواء من خلال الملازم أو التليفون أو التابلت أو باى وسيلة أخرى.

- التأخير عن موعد الامتحان يتخطى المدة القانونية المسموح بها للتأخير.

- التشاجر مع زملائه وتعدى حدود الأدب مع معلمى ومعلمات المدرسة أو حمل أى آلة حادة.

وأكدت الإدارات أنه يتم التوقيع على الإقرار بالاسم رباعيا وإضافة الرقم القومى مع توقيع الطالب أيضا ويتم اعتماده من مدير المدرسة.

وأعلنت الوزارة، أنه فى حالة رغبة الطالب بالصف الأول الثانوى بتغيير مادة اللغة الأجنبية الثانية بعد غلق الموقع الإلكترونى الاستمارة الإلكترونية لتحديث بيانات الطلاب وعدم إمكانية تعديل أى بيانات بها، يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من امتحان المادة التى يرغب فى أدائها بعد أخذ قرار كتابى من الطالب بذلك.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى حالة رغبة الطالب بالصف الثانى الثانوى العام تغيير الشعبة من الشعبة الأدبية إلى الشعبة العلمية أو العكس يتم تسليم الطالب امتحان ورقى لمواد الشعبة التى يرغب فى أداء الامتحان بها بعد أخذ إقرار كتابى بذلك.

وشددت الوزارة على أنه يتم تعديل بيانات الطالب من خلال الاستمارة الإلكترونية الخاصة به بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول وفى حالة حدوث عطل تقنى أثناء أداء الطالب الامتحان الإلكترونى يتم تسليم الطالب نسخة ورقية من الامتحان بعد تحرير محضر إثبات حالة بالمدرسة من خلال مسئول التطوير التكنولوجي.