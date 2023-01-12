التعليم العالى: انتظام امتحانات التيرم الأول بالمعاهد ولجان عليا للمرور والرقابة

كتب محمد صبحى

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن هناك انتظاما فى أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول على مستوى جميع المعاهد العليا والمتوسطة التابعة لإشراف الوزارة، مع متابعة وإشراف من لجان القطاع بالوزارة، للوقوف على أى تجاوزات أو أخطاء والتعامل معها بشكل مباشر.

وأضاف السيد عطا، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تم تشكيل لجان من القطاع للمرور على المعاهد وتفقد تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، من خلال تنظيم جولات ميدانية مفاجئة على جميع المعاهد على مستوى الجمورية لرصد أى مشاكل أو تجاوزات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للقانون واللوائح المنظمة للمعاهد.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى أن المعاهد العليا ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعى 2022/2023 والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات قبل بداية العام الدراسى، والتي حددت يوم 28 يناير لبدء إجازة منتصف الفصل الدراسى الأول.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى كانت قد أعلنت أن عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً يبلغ حوالى 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).