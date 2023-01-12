اليوم السابع
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التحالف الوطنى يزف بشرى للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان.. اعرف التفاصيل

الخميس، 12 يناير 2023 10:20 ص
التحالف الوطنى يزف بشرى للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان.. اعرف التفاصيل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن توزيع 25 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية قبل شهر رمضان على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومن المقرر أن يتم بدء التوزيع اعتبارا من يوم 16 مارس المقبل .

وأضاف الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توزيع كراتين المواد الغذائية وفقا لبيانات الأسر الأولى بالرعاية لدى وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة على مستوى محافظات الجمهورية .

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى، الذي أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدي والدعم الغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التي نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلي حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى فضلاً عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.

كانت الدكتورة نهى طلعت عبد القوى، أمين سر التحالف الوطنى للعمل الأهلي قد أكدت  أن 30 كيانا تنمويا وخدمية انضموا للتحالف الوطنى للعلم الأهلى، مضيفة أن هناك مستشفيات متخصصة وقوافل طبية ضمن الجهود الطبية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى.


التحالف الوطنى للعمل الأهلي

طلعت عبد القوى

كراتين رمضان للأسر الأولى بالرعاية

كراتين مواد غذائية من العمل الأهلى

جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى

اليوم السابع بلس



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