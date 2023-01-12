التحالف الوطنى للعمل الأهلى: افتتاح أول مرحلة لزراعة 50 فدان نخيل بالوادى الجديد

كتب مدحت وهبة

أعلن الدكتور أحمد الخربوطلى رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي افتتاح أول مرحلة لأرض الجمعية بمحافظة الوادي الجديد لعدد 50 فدان تم زراعتها نخيل لمشروع واحة النخيل بالوادي الجديد من أنواع البلح " السيوي – البارحي – المجدول" ومستهدف الانتهاء من باقي المراحل لعدد 150 فدان في الثلاث سنوات المقبلة.

وأضاف الدكتور أحمد الخربوطلى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي أنه تم الانتهاء من بناء وتشييد المجمع الطبي بالسادس من أكتوبر على مساحة 13000 متر مربع لمستشفى كبير يضم حوالي 250 سرير وعدد 8 غرف عمليات بالإضافة إلى وحدات الأشعة والمعامل والرعاية المركزة والحضانات ووحدات متخصصة لخدمة العاملين بالمصانع والشركات بالسادس من أكتوبر، كما أنه جارى التجهيز لشهر رمضان المبارك من توفير كرتونة الخير للمواد الغذائية والوجبات الساخنة في مائدة الرحمن وسوف نستهدف أعداد كبيرة هذا العام نظراً للظروف الاقتصادية

ويقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي من خلال مؤسساته الشريكة ملحمة إنسانية خدمية متكاملة للأهالى فى القرى الأشد احتياجا، ولعب دورا هام فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا والمتمثلة فى تقديم العينى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل والمقبلات على الزواج ومشروعات التمكين الاقتصادى الذى أطلق التحالف عدة مبادرات لتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تعددت جهود التحالف لتشمل تقديم الدعم النقدى والدعم الغذائى والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وكان من بين القوافل التى نظمها التحالف قوافل "ستر وعافية"، بالإضافة إلى حملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى والتوعية بالقدم الصحيح، كما يهتم بشق التمكين الإقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى فضلًا عن مساعدة وتنمية صغار الفلاحين من خلال مبادرة أذرع.



جانب من زراعة النخيل



زراعة النخيل



زراعة خمسين فدان نخيل بالوادى الجديد



أشجار النخل



الدكتور أحمد الخربوطلى



زراعة النخل



شتلات النخل