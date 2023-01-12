افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة المنيا الأسبوع المقبل بتخفيضات من 20 لـ30%



وكانت مديرية التموين بالمنيا قد أعلنت أنه جارى إرسال قوافل غذائية متحركة وثابتة لجميع المجالس القروية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية والرقابة على الأسواق والمحلات للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.



يذكر أنه تم افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بشارع العرفانى، بمركز ملوى، وذلك ضمن جهود المحافظة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.