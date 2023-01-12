اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 01:08 ص
أكرم القصاص
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افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة المنيا الأسبوع المقبل بتخفيضات من 20 لـ30%

الخميس، 12 يناير 2023 01:00 ص
افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة المنيا الأسبوع المقبل بتخفيضات من 20 لـ30% الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا
المنيا - حسن عبد الغفار

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قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يجرى الآن الانتهاء من تجهيز معرض "أهلا رمضان" بمدينة المنيا، والذى أوشك على الانتهاء وسوف يتم افتتاحه الأسبوع المقبل لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبتخفيضات من 20-30%، إلى جانب استمرار الحملات التموينية بمختلف مراكز المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة، وذلك لمنع جشع التجار. 

وكانت مديرية التموين بالمنيا قد أعلنت أنه جارى إرسال قوافل غذائية متحركة وثابتة لجميع المجالس القروية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة، مؤكداً استمرار المتابعة الدورية والرقابة على الأسواق والمحلات للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحة بها، وذلك ضمن جهود المحافظة لضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

يذكر أنه تم افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بشارع العرفانى، بمركز ملوى، وذلك ضمن جهود المحافظة، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

 


مديرية التموين

وزارة التموين

معارض اهلا رمضان

اخبار المنيا

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