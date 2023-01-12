استمع إلى أنشودة "صبحتك بنور النبى" للمنشد الصغير سالم ضيف ابن الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استطاع المنشد سالم إبراهيم ضيف الله 12 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادى، مقيم قرية أشكر التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أن يخطو خطوات ثابتة فى مجال الإنشاد الدينى، حيث ورث جمال الصوت من شقيقته الكبرى، وكانت الإذاعة المدرسية مفتاح بزوغ موهبته فى فن الإنشاد، وهو فى الصف الرابع الابتدائى، ويحرص المنشد الصغير على تعلم أصوال فن الإنشاد، كما أن يسير على نهج المدرسة القديمة فى فن الإنشاد الدينى أمثال الشيخ نصر الدين طوبار.