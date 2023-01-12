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استمع إلى أنشودة "صبحتك بنور النبى" للمنشد الصغير سالم ضيف ابن الشرقية

الخميس، 12 يناير 2023 03:00 ص
استمع إلى أنشودة "صبحتك بنور النبى" للمنشد الصغير سالم ضيف ابن الشرقية المنشد سالم إبراهيم ضيف الله
الشرقية - فتحية الديب

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استطاع المنشد سالم إبراهيم ضيف الله 12 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادى، مقيم قرية أشكر التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أن يخطو خطوات ثابتة فى مجال الإنشاد الدينى، حيث ورث جمال الصوت من شقيقته الكبرى، وكانت الإذاعة المدرسية مفتاح بزوغ موهبته فى فن الإنشاد، وهو فى الصف الرابع الابتدائى، ويحرص المنشد الصغير على تعلم أصوال فن الإنشاد، كما أن يسير على نهج المدرسة القديمة فى فن الإنشاد الدينى أمثال الشيخ نصر الدين طوبار.

وقدم المنشد الصغير لـ"اليوم السابع"، بصوته الشجى أنشودة "صبحتك بنور النبى" وكلماتها "صلينا ع النبى الهادى الأمين سيدنا النبى جد الحسن جد الحسين من نور جمال النبى انشق القمر نصفين قال فين اروح يا نبى من نور جمالك فين، صبحتك بنور النبى مسيتك بآل البيت مزادش فى هواك مطلبى وعند الحبيب صليت والنظرة من العدنان بتخلى الحبيب هيمان ياسر الوجود يا طه أنا جى وحياتى متاهة أتعلق بنور النبى واتعطر بآل البيت..كفكفت دمع الحنين عند المقام كفيت ونادانى نور النبى شربت ما استكفيت لأفرش ورود الحب وأزرعها فى الروضة دا العشق فيك يا نبى صلوات ومفروضه الشوق وصاب قلبى فجيت أقول حنيت وأنا يعنى أيه ذنبى غير حب آل البيت".


المنشد سالم ضيف الله

فاقوس

محافظة الشرقية

موهبة صاعدة فى سماء الانشاد الدينى

اخبار مصر



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