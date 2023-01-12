استعدادا لأداء 63 ألف و200 طالب وطالبة بالثالث الإعدادي لامتحانات في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، الأعمال الجارية بكنترول الشهادة الإعدادية العامة بمدرسة الوحدة العربية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استعدادا لعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول، للصف الثالث الإعدادي.

جاء ذلك بحضور هانى حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية، وجلال فوزى رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية.

وستبدأ أعمال الامتحانات يوم السبت 21 يناير الجاري، بأداء الطلاب لامتحان مادتي اللغة العربية والإملاء والتربية الدينية، ويوم الأحد 22 يناير مادة العلوم ومادة الجبرـ، ويوم الاثنين 23 يناير مادة الهندسة ومادة الحاسب الالي، ويوم الثلاثاء 24 يناير، امتحان مادة اللغة الإنجليزية وتربية فنية، ويوم الاربعاء دراسات اجتماعية.

ووجه تعليم كفر الشيخ بالدقة فى إنجاز الأعمال وسرعة ارسال ارقام الجلوس للطلاب،مؤكد أن 63 ألف و200 طالب وطالبة سيؤدون الامتحان في 334 لجنة امتحانية بثلاثة قطاعات ،و طلاب الشهادة الإعدادية المهنية هو 175 طالباً.



جانب من متابعة اعمال كترول الاعدادية



متابعة اعمال كنترول الشهادة الاعدادية