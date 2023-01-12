وذكر مركز قلنديا الإعلامي أن القوات احتجزوه بعد إصابته، وتركوه على الأرض ينزف ومنعوا الأهالي من الاقتراب منه، وعندما تمكنوا من الوصول إليه، كان قد ارتقى شهيدا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين، وذلك بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأعلنت قوى وطنية فلسطينية عن إضراب شامل اليوم في مخيم قلنديا؛ حدادا على روح الشهيد، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين، كما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري، إلى سبعة بينهم ثلاثة أطفال.