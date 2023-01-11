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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل

الأربعاء، 11 يناير 2023 07:06 م
الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال جنوب الخليل جيش الاحتلال الإسرائيلى -أرشيفية
كتب: أحمد جمعة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء الأربعاء، استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من الظاهرية برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة "حفات يهودا"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل.

 

وفى سياق آخر، اطلع زياد أبو عمرو رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.

 

واستعرض نائب رئيس الوزراء الفلسطيني - خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه برام الله - العديد من القضايا الهامة، خاصة ممارسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي كان آخرها استباحة المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، ومحاولة تغيير الوضع القائم فيه، والقرصنة على الأموال الفلسطينية.

 

وحذّر أبو عمرو من أن تردد المجتمع الدولى فى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطينى ودولة فلسطين المحتلة سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع على أرض الواقع، مؤكداً أن القيادة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام استمرار الاحتلال فى سياساته العدوانية.


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