إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص على طريق المنصورة أجا‎‎

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارة نقل على طريق المنصورة أجا أمام قرية تلبنت التابعة للمركز ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل مما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بإصابات مختلفه، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا المركزي لتلقى العلاج اللازم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجارى رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها.