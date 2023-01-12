إصابة 4 مواطنين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين في حادث تصادم، وقع بين دراجتين بخاريتين، وسيارة ملاكي، بطريق قرية سنهور، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصاب لمستشفي فيديمين المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



كان طريق قرية سنهور بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكى، أمام مدخل قرية وليدة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، إلي مكان الحادث وتبين إصابة 4 وتم نقل 3 مصابين الي مستشفي الفيوم العام، ومصاب الي مستشفي فيديمين المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



كانت عزبة سفر بمركز الفيوم، شهدت وقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز ، داخل منزل ، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة ، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم السيطرة علي الحريق ، وتبين إصابة مواطنة تدعي ب ع ت 18 سنة ، وتم نقلها الي مستشفي الفيوم العام وتبين أن الحروق من لدرجة الأولي باليدين والقدم اليسري بنسية 10 % ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان طريق القاهرة الفيوم/ الصحراوي شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ، وأخري نصف نقل ، قبل كمين كوم أوشيم ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف ، الي مكان الحادث، وتبيم إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان أصيب مواطنان في حادث إنقلاب تروسيكل ، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



كان طريق قرية طبهار ، شهد وقوع حادث إنقلاب تروسيكل، امام عزبة الشيخ ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين ، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

