اليوم السابع
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الخميس، 12 يناير 2023 06:23 م
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص فى أوسيم

الخميس، 12 يناير 2023 04:48 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص فى أوسيم أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص أعلى محور روض الفرج فى منطقة أوسيم، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الأوسطى فى منطقة أوسيم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ما نتج عنه إصابة 6 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

انقلاب ميكروباص

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة



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