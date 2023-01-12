إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم - رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوى الغربى، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بعد كمين الطيور اتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 ، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وكان طريق القاهرة- الفيوم الصحراوى، شهد وقوع حادث اصطدام سيارة بشخصين أمام قرية الكعابى في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق قرية سنهور بمحافظة الفيوم ، شهد وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ملاكى، أمام مدخل قرية وليدة ، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 4 وتم نقل 3 مصابين إلى مستشفي الفيوم العام، ومصاب إلي مستشفي فيديمين المركزي ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.