إصابة 5 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه القاهرة دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي إتجاه القاهرة في نطاق المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.



على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف برئاسة الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مدير عام المستشفى.



واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى عصام جابر عبد الواحد 28 عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، يقيم مركز ملوي بالمنيا، عبد الرحمن خالد طه 22 عامًا، مصابًا بسحجات كدمات بالجسم، عماد سليمان سيد 30 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، أحمد عبد العزيز سيد 63 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، يقيم بمحافظة المنيا، مصطفى كمال دياب المنيا 63 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالوجه حوالي 12 سم



