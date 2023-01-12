إصابة شخصين فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب مواطنان في حادث انقلاب تروسيكل بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كان طريق قرية طبهار، شهد وقوع حادث إنقلاب تروسيكل، امام عزبة الشيخ، علي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



كانت تمكنت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريق، شب بمنزل مكون من 3 طوابق، بقرية ترسا بمركز سنورس ، دون وقوع إصابات، وتحرر محصر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



كانت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا ، بنشوب حريق ، بمنزل مكون 3 طوابق بقرية ترسا بمركز سنورس ، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، الي مكان الحريق ، وتبين أن الحريق شب بالطابق الثالث، وتم السيطرة علي الحريق ، ولم يسفر عن وجود مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .



وكان مسشفي الفيوم العام استقبل مواطن ، مصاب بجرح قطعي وكدمات، وتبين أنه أصيب إثر نشوب مشاجرة ، بينه وبين آخرين بعزبة محجوب ابو السعود، بمركز الفيوم، وتم عمل الإسعافات اللازمة له، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان مستشفي طامية المركزي ، بمحافظة الفيوم، إستقبل جثتين هامدتين، لكلا من محمد ف ع 33 سنة، من محافظة المنوفية، وأشرف ج ع 35 سنة من محافظة الشرقية، وتبين أنهما لقيا مصرعهما، إثر وقوع حادث ، إنقلاب جرار زراعي، بعد الطريق الإقليمي ب3 كيلو باتجاه القاهرة ، في نطاق محافظة الفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وكان طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخري ملاكي، في المنطقة الواقعة بين جرزا وطهطا، في نطاق محافظة الفيوم ، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث ، وتبين إصابة 5 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .







