إصابة سيدتين باختناق فى حريق شب بمزرعة دواجن ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيبت سيدتان بحالة اختناق إثر حريق في مزرعة للدواجن بقرية بني سليمان الشرقية شرق النيل بمركز بني سويف، لتلقى العلاج والإسعافات الأولية فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في مزرعة دواجن، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ والسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتوجيه سيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ لنقل أى مصابين لتلقى العلاج.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بالتعاون مع الأهالي من إخماد الحريق والسيطرة عليه، ومنع امتداده، بينما أصيب سيدتين بحالة إختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى.

ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق، المصابتين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى كلا من "سيدة ق ح" 70 سنة، مصابة بحالة اختناق، و"مي م ص" 26 سنة، مصابة بحالة اختناق، وتم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى.