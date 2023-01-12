أذكى حيوان فى حديقة الجيزة.. شوف هيعمل اية للحصول على الطعام.. فيديو

يمتلك كل حيوان نسبة من الذكاء ولكن بشكل عام تعد الغوريلا هى أذكى حيوانات الغابة يليها إنسان الغاب ثم الشمبانزى، وتمتلك حديقة حيوان الجيزة حيوان إنسان الغاب وهو اذكى حيوان بحديقة الجيزة ويظهر ذلك دائما فى طرقها للحصول على الطعام.

ورصدت كاميرا اليوم السابع، طرق إنسان الغاب فى الحصول على الطعام واستخدام العصا فى تقريب الموز واليوسفى، وتقشير البرتقال بشكل سريع، حيث أكد "وحيد" حارس بيت إنسان الغاب أن يتعامل بحذر مع إنسان الغاب فلا يمكن أن يترك مفاتيح البيت امامها فمن الممكن أن تسرقها وتفتح البيت وتخرج.

وفى السياق تستعد أجهزة الدولة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة بالكامل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهى نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك فى إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسًا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

واطلع الرئيس على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المبانى الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية، إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلًا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة، مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت فى الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيوانى والنباتى، إلى جانب الاستعانة فى هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.