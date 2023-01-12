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الحكومة تنفى تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع خطة تطويرها

الخميس، 12 يناير 2023 11:30 ص
الحكومة تنفى تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع خطة تطويرها انفوجراف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء تزعم تجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.
 
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتجريف أشجار حديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع تنفيذ خطة لتطويرها، مُوضحةً أن حديقة الحيوان ذات طبيعة خاصة، ولا يمكن المساس بها، أو قطع أي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بها، مشيرةً إلى أنه سيتم تنفيذ خطة لتطوير الحديقة، ورفع كفاءة جميع خدماتها، بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، واستعادة طابعها التراثي، مع إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية.
 
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

 


حديقة الحيوانات

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي

تطوير حديقة الحيوانات

خليك واعى

خليك واعي



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