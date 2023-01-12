أبو الغيط يعزى اللبنانيين فى وفاة رئيس مجلس النواب السابق

كما نعى ميقاتي وفاة الحسينى، مؤكدا أن بغيابه فقد لبنان اليوم قامة وطنية ودستورية أصيلة بعد أن شكل حضوره علامة فارقة في تاريخ العمل النيابي في لبنان، وطبع العمل التشريعي بخطوات أساسية على مدى سنوات عديدة.

وأشار إلى الرائد في حقبة مؤتمر "اتفاق الطائف"، معتبرا أن له الفضل الكبير في إقرار "وثيقة الوفاق الوطني" التي أنهت الحرب اللبنانية.