شارك في الإضراب حوالي 3500 ممرضة في "مركز مونتيفيوري الطبي" في برونكس وحوالي 3600 في مستشفى "ماونت سيناي" في مانهاتن، ممثلات من جانب رابطة الممرضات بولاية نيويورك.

وقالت الرابطة إن الممرضات في كلا المستشفيين ستعدن للعمل اليوم، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

وقالت إن الممرضات عانين بالفعل من ضغط شديد أثناء الذروة المرهقة لوباء كوفيد-19، ولا تزال الضغوط التي يتعرضن لها كبيرة لأن هناك الكثير من الوظائف الشاغرة.

وقالت نانسي هاجانز، رئيسة رابطة الممرضات بولاية نيويورك - في بيان - "من خلال وحدتنا، فزنا بنسب توظيف آمنة قابلة للتنفيذ في كل من مونتفيوري وماونت سيناي، حيث أضربت الممرضات عن رعاية المرضى.. واليوم، يمكننا العودة للعمل ورؤوسنا مرفوعة، مع العلم أن انتصارنا يعني رعاية أكثر أمانا لمرضانا ووظائف أكثر استدامة لمهنتنا".