وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، والتى بدأت من 3 يناير الحالى، وتستمر حتى يوم 25 من نفس الشهر.

حيث يؤدى اليوم طلاب الصفوف الصف الرابع والخامس الابتدائى، والثانى الإعدادى، والثانى والرابع التجارى والفندقى، والثانى والثالث الصناعى، والصف الثانى الزراعى، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسى 2022 / 2023.

شملت الجولة التى قام بها وكيل الوزارة، متابعة مدرسة قطور الإعدادية الحديثة بنين، مدرسة السادات الابتدائية، ومدرسة الفردوس الخاصة، حيث اطمأن إلى عدم وجود أى شكاوى من الامتحان، وإلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة طيبة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، ومنع استخدام المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة كنترول المدرسة، وشدد بعدم السماح بدخول غير العاملين إلى كنترول المدرسة، كما وجه بضرورة مراعاة الدقة فى عمليات التصحيح والرصد، والرصد بالشيت الورقى بالإضافة إلى الشيت الإلكترونى تكون على الأرقام السرية، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقى، وضرورة وضع ختم المدرسة على ورقة الأسئلة من الأمام والخلف، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية الواردة من الوزارة.

وشدد "حسن" خلال جولته على ضرورة تأمين الكنترول، والتأكد من صلاحية طفايات الحريق، وسلامة وتشغيل خط الحريق، والتأكد من توافر وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، مؤكدًا على التعليمات الخاصة بذلك والواردة من الإدارة المركزية للأمن بالوزارة.

وقد صرح وكيل الوزارة أن اليوم يؤدى الامتحان نحو 113466طالب وطالبة من الصف الرابع الابتدائى، ونحو 112045 طالب وطالبة من الصف الخامس الابتدائى، مادتى العلوم والمهارات المهنية، ونحو 90075 طالب وطالبة من الصف الثانى الإعدادى العام مادتى الدراسات الاجتماعية والجبر والاحصاء، فيما يؤدى 17930 طالب وطالبة من الصف الثانى والرابع التجارى والفندقى، و16916 طالب وطالبة من الصف الثانى والثالث الصناعى، و3360 طالب وطالبة من الصف الثانى الزراعى، مواد مختلفة طبقًا للتخصصات والنوعيات والجدول المعلن.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية.