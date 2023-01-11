وقال الخريف - فى كلمته خلال فاعليات انطلاق مؤتمر التعدين الدولى 2023 في الرياض، وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السعودية - إن المنتدى يعد مبادرة أسست لسد الفجوة التي تم تحديدها فى قطاع التعدين مع بناء استراتيجية المعادن بالمملكة.

وأضاف أن إفريقيا ووسط وغرب آسيا توفر 33% من الموارد المعدنية للعالم، لافتا إلى أن المنطقة تنقصها منصة تجمع الشركات والمؤسسات والمنظمات.

وتابع "حان الوقت لتوسيع نطاق التعدين فى المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن المؤتمر الذي يبحث تطوير خارطة طريق سلاسل التوريد المعدنية للمنطقة، يشهد مشاركة ألفي ممثل من 130 دولة و200 متحدث، ومشاركة ممثلي الحكومات والعاملين في الصناعة وقادة الاستثمار، بالإضافة إلى موردي التكنولوجيا والمثقفين والمجتمع المدني في مؤتمر التعدين".