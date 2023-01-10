وزير البترول من الرياض: مصر والسعودية يتسمان بخصائص مشتركة تعدينيا

كتبت -مروة الغول

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين الذي عقد اليوم في إطار مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 10 الي 12 يناير .

وتناول اجتماع المائدة المستديرة الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون من 60 دولة التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً تم إقراره لأول مرة في اتفاقية باريس عام 2015 ، وتأكيده في القمة العالمية للمناخ التي عُقدت مؤخراً في مصر بمدينة شرم الشيخ .

وفي هذا الإطار فقد ناقش الاجتماع الوزاري عدة محاور فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين في المنطقة التعدينية الواعدة الممتدة من أفريقيا حتي غرب ووسط آسيا، وذلك من حيث قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية وعلى تطوير اقتصادياتها وممارسة أعمال التعدين بشكل مسؤول، وفقاً لمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة قطاع التعدين، إلى جانب مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية عمل المعادن، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد، كما تمت مناقشة سبل تنمية القوى البشرية في مجال التعدين، والقدرة على إتاحة التمويل والابتكار.

وأكد المشاركون على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دولهم لتطوير سلاسل الإمداد للمعادن اللازمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء .



مباحثات ثنائية لوزير البترول والثروة المعدنية مع وزراء المملكة وعلي جانب آخر عقد المهندس طارق الملا علي هامش مشاركته بالمؤتمر جلسة مباحثات مع بندر بن إبراهيم الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية و رئيس اجتماع المائدة المستديرة لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين ، حيث أكد الملا أن البلدان يتسمان بخصائص مشتركة تعدينيا وتزامنا في إطلاق تجربة تطوير وتحديث قطاع التعدين لدي كل منهما ، لافتا إلى ما احرزته التجربة المصرية من نجاحات علي صعيد تطوير المناخ الاستثماري التعديني من خلال إجراءات إصلاحية مهمة علي المستويين التشريعي والمالي مشيراً إلي أبرز المشروعات والمزايدات التي تم طرحها للاستثمار في البحث عن الذهب والمعادن واستغلالهما في مصر.

ورحب بندر الخُريف بمشاركة مصر في مؤتمر التعدين الدولي وحرصها علي التواجد للعام الثاني على التوالي بعد مشاركتها في اولي نسخ المؤتمر العام الماضي ، مؤكدا حرص المملكة علي تنمية التعاون المشترك مع مصر فى قطاع التعدين .

واكد الوزيران علي أهمية المؤتمر ومخرجاته في تطوير صناعة التعدين بالمنطقة و تسليط الضوء علي ماتشهده من تطور واستدامة في الممارسات لجذب أنظار المستثمرين إليها .

و علي جانب آخر عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الامير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي بمقر وزارة الطاقة السعودية ناقشا خلالها فرص ومجالات التعاون بين البلدين في صناعة البترول و المساهمة في تحقيق الانتقال للطاقات الخضراء .

واكد الوزيران أن المباحثات تأتي استكمالا للمباحثات المثمرة التي عقداها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي علي هامش قمة المناخ.

كما ناقش الوزيران الاوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز ، وتم تبادل الرؤي ووجهات النظر والجهود العالمية من خلال تحالف أوبك بلس للحد من آثار و تداعيات العوامل والتحديات العالمية المختلفة علي أسواق البترول لتحقيق التوازن والاستقرار .