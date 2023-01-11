اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الدفاع الروسي: عملياتنا العسكرية تساعد في تحسين التدريب لقواتنا المسلحة

الأربعاء، 11 يناير 2023 03:00 ص
وزير الدفاع الروسي: عملياتنا العسكرية تساعد في تحسين التدريب لقواتنا المسلحة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، أن الخبرة التي اكتسبتها القوات الروسية خلال عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا ومهمتها في سوريا ستساعد في تحسين أساليب التدريب العسكري للجيش الروسي.


وقال شويجو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إننا بحاجة إلى الاستمرار في تقييم الخبرة التي اكتسبتها قواتنا في أوكرانيا وسوريا من أجل استخدامها لتطوير برامج تدريب قواتنا المسلحة ووضع خطط لتزويد المعدات العسكرية".. مضيفا: "يجب أن تصبح الخبرة التي اكتسبتها قواتنا أساسًا لتحسين أساليب التدريب العسكري".


كما أشار إلى أن الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين حدد عددًا من المهام ذات الأولوية لوزارة الدفاع، باتخاذ إجراءات شاملة للارتقاء بالقوات المسلحة وزيادة قدراتها القتالية.


يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.


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