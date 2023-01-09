وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه تم تحرير حوالي 50 جنديًا أوكرانيًا من روسيا يوم الأحد كجزء من عملية تبادل للأسرى.


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.


وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.