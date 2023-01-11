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وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للمشاركة باجتماع لجنة التشاور بين مصر والمملكة

الأربعاء، 11 يناير 2023 02:56 م
وزير الخارجية يتوجه إلى السعودية للمشاركة باجتماع لجنة التشاور بين مصر والمملكة سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية سوف يتوجه مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية على مستوى وزراء الخارجية، والمقرر عقده يوم غد الخميس بالعاصمة السعودية.
 
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن انعقاد لجنة التشاور السياسي المصرية السعودية بشكل دوري يعكس حرص الجانبين المصري والسعودي على التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص تلك التي تمس مصالح البلدين الشقيقين والدول العربية، ارتكازاً على العلاقات التاريخية والأخوية الوثيقة بين البلدين، واتصالاً بجهودهما المستمرة لتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات الراهنة.
 
وكشف السفير أبو زيد أن هذه هي الجولة الخامسة لاجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، والتي تم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والسعودية في القاهرة عام 2007.
 
 

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