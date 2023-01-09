وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع الصومال فى مواجهة الإرهاب

كتب: أحمد جمعة

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الإثنين، "أبشر عمر جامع" وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة، ضمن الوفد الرسمي الذي يترأسه رئيس الوزراء الصومالي "حمزة عبدي باري".

وأشار السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى أن اللقاء تناول التأكيد على خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية/الصومالية، والرغبة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ظل الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين بتوجيه مباشر من القيادتين السياسيتين للبلدين خلال لقاءاتهما واتصالاتهما المتعددة مؤخراً.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكري أكد على تضامن مصر الكامل مع الصومال في مواجهة الإرهاب واستعدادها الدائم لدعم القدرات الصومالية في هذا المجال، وكذا في التعامل مع التحديات الإنسانية والتنموية الصعبة التي يواجهها الصومال نتيجة موجة الجفاف التي تجتاح البلاد، فضلاً عن استعداد مصر الدائم لتقديم المساعدات الطبية والغذائية اللازمة لمواجهة تداعيات هذه الازمة.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن وزير الخارجية أكد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال، لا سيما في ظل موقعه الاستراتيجي المُطل على مدخل البحر الاحمر وخليج عدن، الأمر الذي يؤكد على ان استقرار الصومال وسلامته ودعم قدرته على مواجهة التنظيمات الإرهابية جزء لا يتجزأ من أولويات الأمن القومى المصرى. كما أتاح اللقاء للطرفين مناقشة عدد من مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك مذكرات التفاهم المقرر التوقيع عليها بين رئيسى وزراء البلدين خلال الزيارة، بالإضافة إلى تقييم الأوضاع الأمنية في الصومال ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام، وسبل دعم دور عملية حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال.

ومن جانبه – وفقاً لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية – أشاد وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي بالتعاون القائم في مجال الصحة والتعليم وغيرها، مؤكداً على الثقة الكاملة التي تحظى بها مصر لدى الشعب الصومالي. كما قدم الشكر لمصر على الدورات التدريبية التي يتم تنظيمها لبناء القدرات الصومالية في مختلف المجالات، فضلاً عن تقديم المنح الدراسية للدارسين من دولة الصومال.

وفى نهاية اللقاء، أكد الوزيران على رغبتهما المشتركة في مواصلة التشاور والتنسيق بشأن كافة الموضوعات التي تهم البلدين وتحقق مصالح الشعبين المصري والصومالي.