وزير الأوقاف خلال لقاء المبتهلين: الابتهال المنضبط ينمى الحس الروحى والإيمانى

كتب على عبد الرحمن

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا بمجموعة من كبار المبتهلين بقاعة حراء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وعبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون المصرى سابقًا، وحسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية، والمبتهلون: المبتهل الشيخ بلال مختار، والمبتهل الشيخ محمد عبد الرءوف السوهاجى، والمبتهل الشيخ شريف عبدالمنعم خليف، والمبتهل الشيخ محمد الجزار، والمبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، والمبتهل الشيخ محمود على هلال.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف أن الابتهال الدينى المنضبط بقواعد اللغة العربية أحد أهم وسائل الدعوة، ويسهم فى تنمية الحس الروحى والإيماني، وأن الصوت الندى وانتقاء الكلمات والمعانى المؤثرة والهادفة فى الابتهال الدينى لهما أثر بالغ فى الوصول إلى قلب وعقل المستمع، موضحًا أن التعاون والتنظيم الجيد يخرجان العمل بشكل فعال ومؤثر، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف كما تدعم المقارئ القرآنية تلاوة وتجويدًا فإنها تدعم فن الابتهال الدينى، وقد أعلنت عن مسابقة لاكتشاف المواهب المتميزة فيه.

ونظمت وزارة الأوقاف، في وقت سابق أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين،عقب صلاة العشاء، بمسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) بالقاهرة، ضمن دور الوزارة الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الدينى، وتضم الأمسية الابتهالية كبار المبتهلين وهم:"المبتهل عبد اللطيف وهدان، المبتهل أحمد البشتيلى، المبتهل محمد على جابين، المبتهل محمد عبد الرءوف السوهاجى، المبتهل شريف عبد المنعم، المبتهل محمد الصعيدى، المبتهل أحمد أبو خطوة، المبتهل محمد الجزار، المبتهل محمود عوض الله، المبتهل إسلام السرساوي".

وتضمنت الأمسية إنشادًا لقصيدة: "نهج البردة" لأمير الشعراء أحمد شوقى، من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.