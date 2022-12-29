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"الأوقاف" تعقد أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة رقية اليوم

الخميس، 29 ديسمبر 2022 09:53 ص
"الأوقاف" تعقد أمسية ابتهالية لكبار المبتهلين بمسجد السيدة رقية اليوم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تنظم وزارة الأوقاف، أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين،عقب صلاة العشاء اليوم الخميس، بمسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) بالقاهرة، ضمن دور الوزارة الريادى فى عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الدينى، وتضم الأمسية الابتهالية كبار المبتهلين وهم:"المبتهل عبد اللطيف وهدان، المبتهل أحمد البشتيلى، المبتهل محمد على جابين، المبتهل محمد عبد الرءوف السوهاجى، المبتهل شريف عبد المنعم، المبتهل محمد الصعيدى، المبتهل أحمد أبو خطوة، المبتهل محمد الجزار، المبتهل محمود عوض الله، المبتهل إسلام السرساوي".

وتتضمن الأمسية إنشادًا لقصيدة: "نهج البردة" لأمير الشعراء أحمد شوقى، من إعداد حسام صقر المدرب والملحن بدار الأوبرا المصرية، وإشراف فنى عبد العزيز عمران.

وافتتحت مديرية أوقاف القاهرة، نوفمبر الماضى، توسعة وتطوير مسجد السيدة رقية (رضى الله عنها) بالقاهرة ضمن خطة التوسعة والتطوير اليوم الجمعة، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله مبنى ومعنى، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022 م حتى تاريخه (340) مسجدًا، منها ( 272) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(68) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأكد الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان، أن مشروع إحلال وترميم مسجد السيدة رقية، بشارع الأشراف، بحى الخليفة، بمحافظة القاهرة، يشمل تجهيز المسجد لاستيعاب حوالى 1600 مصلى، لخدمة منطقة حى الخليفة جنوبًا، ومنطقة مساكن زينهم شمالًا، وتوفير عدد من الخدمات لأهالى المنطقة حيث يضم الدور الأرضى للمسجد (مكتبة – فصول تقوية – دار مناسبات – مركزا طبيا – حضانة) بمسطح 2230 م2، والدور الأول به مصلى رجال، بمسطح 1077 م2، ودورات مياه، بجانب دور الميزانين، وبه مصلى سيدات.


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