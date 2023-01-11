ورشة فنية ثقافية بالمتحف القومى للحضارة المصرية بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد

كتب محمد أسعد

تحت عنوان "التقويم المصري القديم" نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ورشة فنية ثقافية وذلك بمناسبة بداية العام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة.

وأوضح أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات المتنوعة التي يقيمها المتحف في إطار دوره التوعوي واهتمامه بالأنشطة الفنية باعتباره مؤسسة ثقافية ومجتمعية تهدف إلى زيادة الوعي بالفن والتراث الثقافي والحضاري بأساليب متنوعة وجذابة بين مختلفة فئات زوار المتحف والجمهور بشكل عام.

ومن جانبها قالت فيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، أنه شارك بالورشة عدد كبير من زوار المتحف من مختلف الفئات العمرية، لافتة إلى أنه من المقرر أن يشهد المتحف إقامة مزيد من هذه الأنشطة خلال الفترة المقبلة خاصة بالتزامن مع بدء أجازة منتصف العام الدراسي بهدف زيادة الوعي الثقافي والأثري والسياحي لدي طلاب المدارس والجامعات.

وقالت نرمين مصطفى أخصائي فنون بالمتحف أن الورشة تضمنت محاضرة علمية تم خلالها التعرف على التقويم في الحضارات المختلفة، وكيفية تقسيم فصول السنة لدي المصريين القدماء والفرق بينها وإظهار مدى التطور الذي لحق بها وصولا إلى التقويم الحالي الذى يتم تطبيقه إلي يومنا هذا، بالإضافة إلى تطبيقا عمليا حول تنفيذ نتيجة لعام 2023 اشتملت علي رموز من الحضارة المصرية القديمة تم شرح مدلول كل منها للمشاركين في الورشة.