ورشة عمل عن الاقتصاد المستدام فى دول حوض البحر المتوسط بجامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية ومركز الاقتصاد الأزرق الأكثر اخضرارا بجامعة الإسكندرية ورشة عمل تحت عنوان "قضايا الاقتصاد الأزرق المستدام فى دول حوض البحر المتوسط"، وذلك اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر بقاعة مؤتمرات كلية التجارة.

وتأتى ورشة العمل تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية وأحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية وبحضور خبراء الاقتصاد والدكتور هشام عرفات وزير النقل الأسبق، الدكتور شريف هدارة وزير البترول الأسبق، الدكتور علاء عز أمين أمين اتحاد الغرف التجارية اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى.

جدير بالذكر أن جامعة الإسكندرية تواصل امتحانات الفصل الدراسى الأول لكل الكليات وسط إجراءات مشددة لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب .

كما أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة، على عمداء الكليات ضرورة المتابعة اليومية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى انطلقت داخل عدد من كليات الجامعة.

وطالب بضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود، وتواجد رؤساء اللجان، وانتظام حضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، والعمل على توفير الأجواء المناسبة وكل سبل الرعاية للطلاب أثناء أداء امتحاناتهم، والتزامهم بالقواعد المقررة.

وقال الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب إنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 / 2023 طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 198 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

وأكد ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط، وتوفير التأمين الكامل لأعمال الامتحانات والكنترولات، وتوفير سيارات الإسعاف بمحيط اللجان لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات، وتوفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات للتعامل الطبي السريع، والتأكيد على اتخاذ كل إجراءات التأمين والسلامة وتوفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات فى سهولة ويسر.