نائب رئيس جامعة القناة يواصل جولاته لمتابعة سير امتحانات الدراسات العليا

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهدت اللجان الإمتحانية لطلاب الدراسات العليا بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة حاله من الهدوء والإلتزام التام مع توفير سبل الراحة اللازمة لأداء الطلاب الإمتحانات على أكمل وجه، مع التزام من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بالتواجد أثناء الإمتحانات.

وإستمراراً للجولات التفقدية لسير العملية الإمتحانية حرص الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لليوم الثانى على التوالي على متابعة اللجان الإمتحانية حيث تفقد اليوم اللجان بمقر الجامعة القديمه ،وبدأ جولته بمتابعة لجان كلية التربية الرياضيه وكان في إستقباله الدكتور ماجد العزازي عميد الكلية والذى أوضح أن اليوم الأربعاء الموافق ١١ يناير هو أول أيام إمتحانات الدراسات العليا بالكلية حيث يؤدى اليوم 26 طالب بمرحلة الدبلوم (12طالب بقسم إصابات رياضية وتأهيل ،2 طالب بقسم الإدارة الرياضية والترويح، 4 طلاب بقسم التدريب الرياضى وعلوم الحركة،2 طالب بكرة القدم، وطالبان بقسم علم النفس الرياضي).

وأكملت الدكتورة هناء شبيب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أن اليوم أدى 90 طالب وطالبة بالماجستير المستوى الثانى بالتخصصات المختلفة ،موضحه أن الإمتحانات بالكلية تنتهى يوم 23 يناير الجارى.

هذا و توجه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث لتفقد اللجان الإمتحانية بمعهد الدراسات الأفروأسيوية حيث أستقبلته الدكتورة سحر حساني عميد المعهد مؤكده أن اليوم تجرى إمتحانات المواد التحميلية والتخلفات لبرامج الماجستير والدبلوم حيث أدى 71 طالب وطالبة ببرامج الدبلوم 14 بقسم دراسات وبحوث المكتبات والمعلومات والإعلام ،28طالب بقسم دراسات وبحوث اللغة العربية وآدابها والناطقين بلغات أخرى ،28 طالبا بقسم دراسات وبحوث علوم إجتماعية ونفسية،بالإضافة إلى طالب بقسم اللغة الفرنكفونية، مشيرة إلى أن الامتحانات تعقد بإشراف الدكتور حسنين عيسى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا،وتواجد الدكتورة فاطمة صقر منسق عام البرامج والتى أضافت أن هناك 10 طلاب أدوا إمتحانات التخلفات اليوم بالماجستير الإعلامى، والإسلامي،ودبلوم اللغة العربية.

وأختتمت الجولة بتفقد لجان كلية الطب البيطرى حيث أشارت الدكتوره داليا منصور عميد كلية الطب البيطري إلى أن اليوم شهد إختبار 128 طالبا وطالبة بمرحلة الدراسات العليا جاءت كالتالى 45 طالب بمرحلة الماجستير ،8طلاب بمرحلة الدكتوراه، 75 بمرحلة الدبلوم.

وتابعت الدكتورة رانيا حلمى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا أن أدى 16 طالب بمرحلة دبلوم الكيمياء الأكاديمي أما عن دبلوم الكيمياء المهنى أدى 37 طالب، وطالب دبلوم الأدوية المهنى،بالإضافة إلى 9 طلاب دبلوم الميكروبيولوجى ، 4طلاب دبلوم الأمراض الباطنة، 4 طلاب دبلوم الطيور والارانب ،4طلاب دبلوم صحة وسلامة الغذاء) .