جامعة القناة تعلن عن فتح باب التقدم لجائزة العطاء والوفاء لعام 2023

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، عن فتح باب التقدم لجائزة العطاء والوفاء للأساتذة العاملين والمتفرغين لعام 2023، وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن فتح باب التقدم للجائزة تستمر لموعد أقصاه 31 مارس.

ووجه الدكتور مندور، بالإعلان عن الجائزة بالكليات المختلفة وأقسامها واستيفاء استمارة فحص ملفات المرشحين المتقدمين للجائزة ( مستوفى وغير مستوفى)، مع إرسال خطابات الترشح إلى إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية بعد استيفاء الملفات الخاصة بالجائزة.

مشيرا إلى أهمية المسابقات التي تنظمها الجامعة بين أساتذتها من أجل الارتقاء بمستوى البحث العلمي، وأن يؤدى دوره المنوط به في خدمة المجتمع والتصدي لقضاياه.

يشرف على تنظيم الجائزة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، ومنى أوزوريس مدير متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.