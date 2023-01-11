وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن من بين القتلى، قياديان بارزان، أحدهما يدعى "فرحان"، والآخر إسماعيل إبراهيم حاجي حسين، وهما حاكما قريتي "حوادلي"، و"جميعو" بالإقليم.



يذكر أن عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام، كان قد أعلن أمس عن مقتل 61 عنصرا من المليشيات الارهابية في عملية نفذتها أجهزة الأمن والمخابرات الصومالية في منطقة ” حوادلي” بإقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الإقليمية.